Estado do Rio confirma dois casos de sarampo

Após os quatro casos suspeitos de sarampo no estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que dois deles foram confirmados. As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz, que é referência do Ministério da Saúde.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde, que vêm trabalhando em parceria com a SES em relação aos casos suspeitos, realizou uma ação de vacinação no campus da Faculdade de Direito da UFRJ, onde estudam os pacientes com casos confirmados. A campanha foi voltada à comunidade universitária, especialmente aos alunos.

As vacinas Tríplice Viral e Tetra Viral são os imunizantes contra a doença. Elas fazem parte do calendário de vacinação do Ministério da Saúde para crianças entre 12 e 15 meses. A cobertura vacinal contra a doença para crianças de 1 ano no estado é de 95% . Devem ser vacinadas as crianças de até um ano e adultos de até 49 anos que não tenham sido imunizados. Aqueles que tomaram as duas doses da vacina não precisam tomar nova dose.