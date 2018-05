Estado decide reduzir ICMS do diesel para 12%

Após reunião com transportadoras, Luiz Fernando Pezão anunciou redução do imposto; caminhoneiros fluminenses devem suspender o movimento, sexta e sábado

Em reunião com representantes das transportadoras de combustível e do Sindcargas (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado), o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, anunciou a redução da alíquota do ICMS do óleo diesel no Estado do Rio para 12%, igualando com a alíquota praticada no Estado de São Paulo, nesta quinta (24). Durante o encontro, realizado no Palácio Guanabara, segundo o Governo, os caminhoneiros se comprometeram a suspender o movimento no Estado, nesta sexta (25) e sábado (26).



"Estou atendendo um apelo antigo dessa categoria de trabalhadores e dentro das possibilidades das nossas finanças. Estávamos perdendo muito embarque de combustíveis para São Paulo, com a alíquota diferenciada. A redução será feita por decreto que será publicado no Diário Oficial de segunda-feira", disse o governador.



A redução será de quatro pontos percentuais, uma vez que o imposto sobre o diesel no Estado, atualmente, é de 16%, sendo 14% da alíquota em si e um adicional de 2% que é destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O decreto reduzindo a alíquota será feito ainda nesta sexta (25), de acordo com Pezão.



O Governo ainda se comprometeu a estudar uma mudança no recolhimento do ICMS do setor de transportes de cargas, que passaria a ser cobrado das empresas que contratam os serviços, e não mais das transportadoras, segundo informações da assessoria de imprensa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado), cujo presidente, André Ceciliano, participou do encontro. Para ele, a medida é uma conquista do Estado.



"Fizemos a intermediação para que o governo reduzisse o ICMS sobre o diesel. Com isso, vamos ter uma normalização dos serviços de transportes fluminenses", projetou Ceciliano.



A suspensão do movimento no Rio, negociada com o Governo do Estado, tem duração de somente 48 horas, uma espécie de trégua. Os grevistas, no entanto, ainda aguardam a decisão final em Brasília para, aí sim, opinar sobre a continuidade dos protestos.