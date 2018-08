Estádio Municipal de Mauá recebe reformas de acessibilidade

Conclusão das benfeitorias está prevista para as próximas semanas

O Estádio Municipal Pedro Benedetti, sob exigências da FPF (Federação Paulista de Futebol), está recebendo reformas para melhorar as dependências do local, além de manutenções de acessibilidade.



"A Prefeitura está demarcando áreas aos cadeirantes, incluindo rampas de acesso e outras benfeitorias que darão mobilidade tanto aos esportistas quanto aos fãs desportivos", informou a prefeita Alaíde Damo.



Outros serviços também serão concluídos como a ampliação do campo, reparos na rede elétrica interna e a reforma nas áreas de imprensa, dos jogadores e técnicos.



A Avenida Papa João XXIII, local onde se encontra o campo municipal, recebeu serviços urbanos, como capinação e limpeza.



Por serem reformas internas, não é necessário o fechamento do estádio, portanto, jogadores e torcedores podem aproveitar as dependências do local até a conclusão das obras, que está prevista para as próximas semanas.