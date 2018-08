Estações de BRT no Recife recebem melhorias

Uma parceria entre o Grande Recife Consórcio e a empresa MobiBrasil, operadora do Sistema de BRT do corredor Leste/Oeste, para marcar os quatro anos de BRT no Recife, está promovendo uma série de melhorias nas estações desse trecho.





Durante a ação, os usuários, que têm como destino a estação Gervásio Pires 1, terão como opção desembarcar na estação Soledade ou na estação Guararapes, podendo ainda desembarcar quando do retorno do BRT na estação Gervásio Pires 2, no sentido cidade/Subúrbio que estará funcionando normalmente.

Nesse mês de agosto, foi iniciada a implantação de uma nova comunicação visual em todas as estações, para melhor orientar os usuários, incluindo as estações provisórias da Conde da Boa Vista, que receberão também nova pintura e reparos no piso e portas. As demais estações já começaram a receber a nova comunicação visual com orientações para uma viagem mais segura e tranquila. Até o final do mês todas serão contempladas.Neste sábado (4), das 13h às 17h, e domingo (5), das 8h às 13h, uma ação social levará arte e cidadania para estação Gervásio Pires 1, na Conde da Boa Vista, centro da capital. A ONG Etapas, em comemoração aos 35 anos de atuação na cidade, comandará um grupo de 20 adolescentes das comunidades de Vila 27 de Abril e Portelinha, no Ibura, participantes de projetos sociais da ONG, acompanhados pelo grupo de grafiteiros Manguecrew, desenvolverão o trabalho de grafitagem no local.