Estação Largo da Paz funcionará em integração temporal

Com a mudança, os 3.700 usuários que circulam diariamente pela estação irão realizar a integração metrô/ônibus exclusivamente com o VEM

A partir deste sábado (16), a estação Largo da Paz irá funcionar com o esquema de integração temporal. A ação é resultado de uma parceria entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e o Grande Recife Consórcio de Transportes.



Com a mudança, os 3.700 usuários que circulam diariamente pela estação irão realizar a integração metrô/ônibus exclusivamente com o Vale Eletrônico Metropolitano (VEM) Comum, Trabalhador, Estudante ou Livre Acesso sem que seja debitada uma nova tarifa no segundo embarque dentro do período de duas horas.



Ao sair do metrô e desembarcar no terminal de Largo da Paz, os usuários das linhas 115 – TI Aeroporto/TI Afogados e 870 – TI Xambá/TI Largo da Paz devem embarcar pela porta dianteira dos ônibus e passar o cartão no validador.



Além destas linhas que operam nos dois terminais, a integração temporal vai poder ser realizada em mais 48 linhas de ônibus, ou seja, o passageiro pode sair do metrô e embarcar numa das linhas do Terminal Integrado ou ainda, sair do metrô e pegar, do lado de fora do TI, uma das linhas que fazem parte da matriz de integração.