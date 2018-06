Estabelecimentos comerciais alteram horários de funcionamento em PE

Com o início da Copa do Mundo de 2018, algumas instituições e estabelecimentos comerciais de Pernambuco vão alterar os horários de funcionamento, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira. Há esquemas especiais no domingo (17), no jogo de estreia contra a Suíça; na sexta-feira (22), dia de confronto entre Brasil e Costa Rica; e no dia 27 de junho, data da partida contra a Sérvia.





A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife divulgou que a orientação dada aos comerciantes é de fechar as lojas 30 minutos antes das partidas e reabrir os estabelecimentos 30 minutos após o fim do jogo, mas o esquema de funcionamento é facultativo. Já os bancos funcionam das 13h às 17h, na sexta (22), pois a partida começa às 9h. No dia 27 de junho, com o jogo marcado para as 15h, o atendimento ao público vai das 9h às 13h.Nesta quinta-feira (14), foi publicado no Diario Oficial de Pernambuco que a administração estadual vai considerar ponto facultativo na sexta (22) em virtude das festas juninas. Já no dia 27 de junho, o expediente de repartições públicas e entidades estaduais se encerra às 13h30 devido à partida entre Brasil e Sérvia.