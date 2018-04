'Está tudo resolvido', diz Freixo, sobre escolta policial

'Adoraria não precisar, viver normalmente, mas, diante do que aconteceu com a Marielle, seria de extrema irresponsabilidade', avalia o deputado

Após um dia de incertezas, quando o nome de policiais militares que faziam a escolta do deputado Marcelo Freixo (PSOL) apareceram na lista dos 87 agentes convocados a deixar o serviço na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado) e retornar à Secretaria de Segurança, a situação parece ter sido resolvida. Ambos os lados garantem: a escolta de Freixo será mantida, sem alterações no número de agentes – que não é divulgado por questões de segurança.





"Está tudo resolvido. O secretário não tinha a intenção de tirar minha escolta e garantiu que o número de agentes será mantido. Eu adoraria não precisar de escolta, viver normalmente. É o que eu mais desejo na minha vida. Mas, diante do que aconteceu com a Marielle [Franco], seria de extrema irresponsabilidade. É uma questão de bom senso, nenhuma pessoa em sã consciência faria isso", afirmou o deputado estadual Marcelo Freixo, em entrevista ao Destak, citando o assassinato de sua amiga e companheira de partido, no dia 14 de março.



O deputado contou que as ameaças não aumentaram desde então, mas pondera que o episódio aconteceu há apenas um mês: "Ninguém sabe se tem relação comigo, com o partido". Até agora, as investigações seguem em andamento. A principal hipótese, segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, é justamente crime ligado a milícias.



Com ameaças constantes à sua vida desde que presidiu a CPI das Milícias, em 2008, Marcelo Freixo tem conta escolta policial há dez anos, algo que não considera um privilégio: " O que eu mais quero é voltar à minha vida normal, mas pelo visto está difícil. Isso aconteceu por conta do exercício da minha vida pública, por eu ter feito o que eu tinha que fazer mesmo. Isso que gerou a ameaça, fazer o meu trabalho. Agora, o Estado me deve proteção. Não é nenhum privilégio".





A Secretaria de Segurança do Estado também confirmou a informação, garantindo que a escolta está mantida ao deputado estadual. Os quatro policiais militares que faziam a segurança de Marcelo Freixo e do delegado Vinícius George, que também atuou nas investigações da CPI das Milícias, de fato vão sair da Alerj, ao lado do grupo de 87 agentes convocados a retornar. Mas outros servidores serão deslocados para a função.