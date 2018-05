Esquema especial é montado para implosão de prédio na Mangueira

Antigo edifício do IBGE na rua Visconde de Niterói era ocupado irregularmente por 210 famílias há mais de duas décadas

O antigo prédio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na rua Visconde de Niterói, na Mangueira, que era ocupado irregularmente por 210 famílias há mais de duas décadas, será implodido neste domingo (13), às 7h, segundo a Prefeitura do Rio. Serão usados 150 kg de explosivos na detonação do imóvel.



No lugar do prédio, será construído um empreendimento do Minha Casa Minha Vida. As 210 famílias que viviam no edifício foram cadastradas pela Prefeitura e receberão aluguel social, no valor de R$ 400 mensais. Outro prédio do IBGE no mesmo terreno, de frente para a Rua Visconde de Niterói, será demolido mecanicamente (com máquinas).



O imóvel corria risco de incêndio e de desabamento por ruína, segundo avaliações de técnicos da Subsecretaria de Habitação e laudos da Defesa Civil Municipal. A prefeitura alega que os moradores subdividiam os espaços e improvisavam moradia, após removerem vigas, paredes e até colunas para adaptar cômodos. O fornecimento de energia era por meio de ligações clandestinas, e a água era coletada de canos da Cedae do solo por meio de mangueiras.



A operação vai envolver equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, da CET-Rio, do Centro de Operações, da Assistência Social e da Comlurb, além de efetivos da Polícia Militar. Estão previstas alterações no trânsito e na operação dos trens do Metrô Rio e da Supervia, cujas linhas passam próximo ao local. Além disso, cerca de 2.200 moradores de áreas próximas terão que deixar suas casas e ficarão em um posto operacional próximo da rua Visconde de Niterói, com previsão de retorno entre 8h e 8h30.



Confira as interdições



Neste domingo (13), entre 6h e 8h, a rua Visconde de Niterói será interditada em ambos os sentidos, entre o Viaduto da Mangueira (Angenor de Oliveira) e a rua Ana Neri. Técnicos da CET-Rio vão monitorar toda a área impactada pela interdição através de câmeras do Centro de Operações. Serão utilizados quatro painéis de mensagens variáveis e sete faixas que informarão sobre a interdição e rotas de desvio.



A CET-Rio preparou um esquema especial de trânsito nas principais vias do entorno, que contará com a participação de 30 homens, entre controladores da CET-Rio e guardas municipais, que efetuarão os bloqueios, além de trabalhar para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos e orientar pedestres durante todo o período da interdição.



Os veículos que seguirem pela rua Senador Bernardo Monteiro, sentido São Cristóvão, serão desviados pela rua Ana Neri e rua São Luiz Gonzaga. Já os carros que seguirem pela avenida Marechal Rondon, sentido Centro, deverão seguir pela avenida Radial Oeste, sem a opção de acessar o Viaduto da Mangueira.



O acesso à região de São Cristóvão e Benfica deverá ser feito pelo Viaduto de São Cristóvão. Os veículos que seguirem pela avenida Visconde de Niterói, sentido Benfica, serão desviados pelo Viaduto da Mangueira. Quem desejar seguir para Benfica poderá acessar as ruas São Francisco Xavier, Santos Melo, Licínio Cardoso e Ana Neri.



Serão acionados cinco toques de sirenes. O primeiro às 6h30, quando haverá o bloqueio total das vias. O segundo às 6h50, com inspeção final da área evacuada, seguido do terceiro, às 6h55, que é o toque de atenção. Às 7h haverá o quarto toque e acontece a implosão. O quinto e último toque acontece às 7h15 e determina a liberação da área após a checagem.



Supervia e Metrô Rio



A operação da Linha 2, entre a Pavuna e o Estácio, que começaria às 7h, será iniciada apenas 30 minutos após a liberação da área pela Defesa Civil. As Linhas 1 e 4 funcionarão normalmente, das 7h às 23h.



Quanto à Supervia, os ramais Saracuruna e Belford Roxo vão circular, das 6h15 às 7h30, apenas até a estação Triagem, três antes da Central do Brasil. Os demais ramais não serão afetados. O funcionamento será normalizado após a implosão.