A Esquadrilha da Fumaça voltou à capital pernambucana, durante o feriado de Nossa Senhora do Carmo, celebrado nesta segunda-feira (16). A apresentação levou centenas de adultos e crianças ao Marco Zero, no Centro.



Esta é a primeira vez que a esquadrilha vem ao Recife utilizando os aviões da linha Super Tucano, mais rápido que os modelos utilizados anteriormente (Tucano). As aeronaves são de caça e podem fazer manobras mais arriscadas e diferentes.



Há seis anos, o Recife estava sem receber apresentações da Esquadrilha da Fumaça. Os caças adaptados chegam a mais de 500 quilômetros por hora e pesam quase quatro toneladas. Entre as manobras estão o voo invertido, de cabeça para baixo.



O evento gratuito foi organizado pelo 3º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta III). Além da apresentação, contou ainda com diversas atrações culturais e musicais.