'Espetáculo de injustiça', diz defensor sobre prisão de 159 pessoas

André Castro criticou a ação da polícia e declarações de Jungmann sobre 'festa de bandido'; artista circense solto lamentou o trauma vivido

Após duas semanas no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, o artista cricense Pablo Dias Bessa Martins falou sobre os 14 dias que passou preso "em uma cela com dezenas de pessoas dormindo sobre uma laje gelada de alvenaria". O Defensor público-geral do Rio, André Castro, classificou a ação da polícia que prendeu 159 homens em uma festa em um sítio em Santa Cruz, na zona norte do Rio, como "espetáculo da injustiça". Para o defensor, os presos não tiveram os direitos respeitados quando foram detidos.



"A audiência de custódia existe para que quando uma pessoa seja presa, ela seja apresentada diante do juiz, com a presença de um defensor público, de um advogado, e possa expor o seu caso concreto. Nada disso aconteceu.As audiências foram feitas de maneira coletiva, foi a mesma decisão para todos os casos, o que revela, desde o início um grave problema, que persiste até hoje. Parece que um grande erro, que foi essa operação, agora, não sabem mais como desfazê-lo. A noite que começou com um espetáculo musical se tornou um espetáculo de injustiça que dura até hoje", afirmou o defensor.



Para o defensor, a maneiro como as investigações foram levadas são o oposto do recomendado, destacando que a polícia precisa "investigar e, com base em provas concretas, fazer as prisões necessárias. Neste caso, aconteceu o contrário: a polícia prendeu centenas de pessoas para apenas depois investigar se elas haviam cometido algum crime".



Pablo Martins também considerou a ação injusta, declarando que tem amigos entre os presos que "estão sendo acusados injustamente. Às vezes eu fico com receio de falar e as pessoas falarem ‘só o Pablo saiu’. Isso também é uma injustiça. Eu queria que todo mundo, os 140, os 159 comigo. Eu queria poder trazer todo mundo. Injustiça é uma palavra muito forte, e isso foi cometido com a gente e com os meus amigos", disse Pablo, que embarcará para a Europa na terça (24), onde trabalha fazendo espetáculos de circo, mas terá que retornar ao Brasil sempre que houver convocação. O artista destacou que, apesar de estar em liberdade agora, o que aconteceu vai ficar marcado na memória como uma injustiça.



O defensor criticou a afirmação do ministro de segurança pública, Raul Jungmann que afirmou, na última sexta (20), que os detidos deveriam explicar o que estavam fazendo em uma 'festa de bandido'.



"Isso é absurdo. É colocar a Constituição de cabeça para baixo. A festa foi amplamente divulgada. Não havia nada que indicasse que era um evento de milicianos. Essas pessoas foram até lá para se divertirem e saíram presas sem nenhuma prova ou motivo, classificadas como bandidos. Desde quando ir a uma festa se tornou crime?", disse o defensor.





Mães de alguns dos homens que seguem presos também estiveram na coletiva. Elza Perez Silva Vale declarou que o filho Thiago Silva, de 33 anos, pediu dinheiro emprestado para ir ao evento.



"Com toda essa crise, ele ficou desempregado. Mas meu filho sempre trabalhou como garçom, não tem envolvimento nenhum com atividades criminosas. Por isso, quando me pediu dinheiro emprestado para ir à festa, não vi problema. Nem ele, nem eu imaginaríamos que milicianos poderiam estar envolvidos naquele evento. É um absurdo ele estar preso sem ter cometido crime nenhum", disse Elza.