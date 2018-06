Escritora abordará afetividade, solidão e depressão no DF

Mirian Goldenberg encerra temporada de Diálogos Contemporâneos nesta terça (12) na capital

O projeto Diálogos Contemporâneos traz nesta terça-feira (13) ao Distrito Federal a antropóloga Mirian Goldenberg, para debater o tema "O Espaço do Amor e da Afetividade nas Grandes Cidades". O projeto que, ao longo de três meses, trouxe diversos intelectuais e filósofos brasileiros para Brasília reuniu um público presencial de mais de 6 mil pessoas.



Mirian Goldenberg é doutora em Antropologia Social, professora de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e colunista do Jornal Folha de São Paulo. É pesquisadora e autora de diversos livros sobre gênero, corpo, conhecimento, afetividade, envelhecimento, sexualidade e novas conjugalidades na cultura.



No debate desta terça, Mirian irá abordar diversos aspectos de como lidar com a solidão e com a depressão nas metrópoles. A escritora colocará em pauta os grandes índices de pessoas que vivem solitárias e as doenças de ordem psiquiátrica que colocam o país como um dos maiores consumidores de psicotrópicos do mundo.



O encontro com Mirian será às 19h no Museu da República. Entrada franca. C.I: Livre.