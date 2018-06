Escolas públicas do Agreste e Sertão se destacam no Idepe 2017

As escolas do Agreste e do Sertão tiveram os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe) 2017 entre os colégios públicos estaduais de ensino médio. O Estado alcançou a média de 4,5, maior índice registrado desde o início do monitoramento, em 2000, superando os 4,1 do ano de 2016 e, mais uma vez, a média nacional, que é 3,5.





Entre as dez escolas municipais com melhores resultados nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, quatro delas são do município de Bonito, no Agreste. Outras quatro são da mesma região e duas do Sertão. A melhor unidade de ensino da categoria foi a Escola Municipal Alaíde Barbosa de Lima, do município da Ingazeira, no Sertão, com média 8,46, a maior entre todas as categorias.



Já na categoria dos anos finais do ensino fundamental, entre o 6º e o 9º ano, quatro das 10 melhores escolas são do Agreste, sendo três delas do município de Bonito. Outras seis são de diferentes cidades do Sertão. Nesta categoria, a melhor escola, com média 7,56, foi a Escola Milton Pessoa, de Triunfo, no Sertão.



Entre as escolas estaduais com parcerias com outros órgãos, o Recife se destacou. O Colégio de Aplicação do Recife (FCAP UFPE), na Zona Oeste, foi considerado o melhor nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, com notas 7,94 e 7,37, respectivamente. No ensino médio, o segundo colocado foi o Anexo I do Colégio da Polícia Militar de Petrolina, com 6,45.



Pela primeira vez foram eleitas as dez cidades com as melhores médias, considerando o resultado de todas as escolas de cada cidade. Segundo a premiação do Idepe, os municípios com melhor índice nos anos iniciais do ensino fundamental são Quixaba (6,41), Carnaíba (6,33) e Orobó (6,31). Já nos anos finais, os municípios que se destacam Panelas (5,94), Brejinho (5,74), Triunfo (5,47).



Metodologia

Os resultados do Idepe são calculados com base no Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE), que mede anualmente o grau de domínio dos estudantes nas habilidades e competências consideradas essenciais em cada período de escolaridade avaliado, além de ser uma importante ferramenta para a gestão escolar.



Realizado anualmente, o ranking acompanha o desempenho da educação pública no Estado e considera dois critérios, os mesmos usados para o cálculo do índice nacional (Ideb). São eles: fluxo escolar e proficiência dos estudantes do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (28). Na ocasião, os destaques na educação receberam prêmios, no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, no Centro do Recife. Professores e gestores de diversas escolas, além de prefeitos e secretários municipais, participaram da cerimônia.Este também foi o primeiro ano em que uma escola atingiu as médias 7 e 8 na avaliação. A Escola Apolônio Alves da Silva, de Ibimirim, conquistou o melhor resultado entre os colégios públicos estaduais de ensino médio. Localizada na zona rural, a unidade alcançou 7,28, numa avaliação que vai de 0 a 10; ficou entre as dez melhores escolas do ensino fundamental; e também foi reconhecida como o educandário que apresentou o melhor percentual de crescimento entre os estabelecimentos de ensino médio: 117,9%.