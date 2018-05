Escola do DF tem caso de meningite confirmado

Um equipe de vigilância epidemiológica foi solicitada

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou o registro de um caso de meningite meningocócica em um estudante do Colégio Pódion, escola particular de Brasília.



De acordo com a pasta, uma equipe de vigilância epidemiológica foi até a escola, na Asa Norte, e tomou as medidas de profilaxia junto a profissionais e colegas que tiveram contato com o paciente. A escola não se pronunciou sobre o caso.



De acordo com o Ministério da Saúde, a meningite é um processo inflamatório das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos e também por processos não infecciosos.



As meningites bacterianas e virais, como a meningocócica, são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, devido à capacidade de ocasionar surtos e à gravidade dos casos.



Os principais sintomas são: febre, dor de cabeça, vômitos, náuseas, rigidez de nuca e/ou manchas vermelhas na pele. A transmissão, em geral, ocorre de pessoa para pessoa, por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta.



Ao perceber sinais sugestivos de meningite, é preciso procurar os serviços de saúde rapidamente. Além disso, o ministério orienta que a prevenção da doença deve ser feita por meio de tratamento medicamentoso de pessoas próximas ao paciente e por meio da vacinação.



Com informaçoes Agência Brasil