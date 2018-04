Após incidente em SP, São Caetano rediscute postos ao lado de escolas

Assunto foi retomado pelo vereador Jander Lira, motivado por explosão na zona norte da capital

O vereador de São Caetano Jander Lira (PP) propôs nesta terça-feira (17) uma indicação na Câmara de São Caetano cobrando as autoridades para uma fiscalização rigorosa nos postos de combustíveis localizados próximos às escolas do município.



O documento foi motivado por um explosão na área de troca de óleo de um posto de combustível na zona norte de São Paulo na manhã de segunda-feira (17) que deixou cinco pessoas feridas. O incidente destruiu a loja de conveniência do estabelecimento e atingiu parte de uma escola estadual que fica ao lado do estabelecimento.



"Felizmente nenhum estudante se feriu no caso da explosão de São Paulo. Mas os órgãos fiscalizadores precisam fazer seu trabalho de forma rigorosa", declarou Lira.



São Caetano tinha uma legislação, criada em 1973, que proibia a instalação de escolas municipais e hospitais a menos de 300 metros de postos de combustíveis. Entretanto, este item da lei foi revogado em janeiro de 2017.



A principal justificativa foi a utilização da EMI (Escola Municipal Infantil) José Auricchio, construída ao lado de um posto de combustível em 2012, mas que, por causa lei, estava sendo usada como depósito da Secretaria de Educação.



A atual gestão encaminhou a alteração da lei ao Legislativo no período de recesso parlamentar alegando que a cidade tinha uma fila de 1,3 mil crianças aguardando por uma vaga, e desde então a unidade de ensico atende mais de 400 crianças.