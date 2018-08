Eriberto Medeiros é eleito presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco

O deputado estadual Eriberto Medeiros (PP) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) nesta quarta-feira (1º). O parlamentar substitui o deputado Guilherme Uchoa (PDT), que morreu no dia 3 de julho deste ano, que permaneceu na presidência do legislativo do Estado por seis mandatos consecutivos.O novo presidente da Casa recebeu votos de 40 dos 49 deputados da Alepe. Edilson Silva (PSOL), que também concorreu à presidência, recebeu um voto. Outros dois parlamentares votaram em branco e outros seis votaram nulo. A gestão do novo presidente já tem início neste dia 1º, mesma data da posse, e segue até o dia 31 de janeiro de 2019, uma vez que se trata de uma espécie de mandato-tampão para o biênio 2017-2019.O parlamentar possui 52 anos, e nas eleições de 2014, ele recebeu 52.559 votos, sendo reeleito deputado estadual. Em 2015, ele foi reeleito para o terceiro mandato como quarto-secretário da mesa diretora da Alepe.