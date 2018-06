Equipamento vai medir a qualidade da água no Lago Paranoá

Uma plataforma flutuante vai fazer o monitoramento da qualidade da água do Lago Paranoá, em Brasília. O equipamento, adquirido pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), é dotado de um software capaz de captar e medir informações como densidade de algas, temperatura, acidez e nível de oxigênio.

A cada hora, os dados são transmitidos para o laboratório central da companhia. Futuramente, a plataforma flutuante poderá, também, medir a qualidade da água de forma a agir preventivamente em relação a ameaças de poluição.

"Isso permitirá uma avaliação mais abrangente dos potenciais riscos à coleta de água bruta, como, por exemplo, lançamento de esgotos clandestinos e alterações da qualidade devido a diferentes condições meteorológicas", afirma o presidente da Caesb, Maurício Luduvice.

Com o uso desse equipamento, a Caesb conseguirá aumentar a eficácia dos sistemas de segurança da qualidade da água do lago, que, em meio à crise hídrica do DF, tornou-se fonte de água para consumo humano.

O equipamento foi adquirido por meio de pregão eletrônico, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ao custo de R$ 386 mil.