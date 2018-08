EPTG ficará interditada por 7 horas

Um trecho da DF-085 (EPTG) será bloqueado entre as 22h desta terça-feira (31) e 5h da quarta (1º). A interrupção do tráfego ocorrerá próximo ao viaduto da Linha Férrea.Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), durante toda a madrugada, equipes farão serviços de melhoria da sinalização do trecho, que deve ter o trânsito desviado para a realização de obras de alargamento do viaduto.Ao fim da obra, a estrutura terá, além da faixa exclusiva, três faixas de 3,5m e um acostamento de 2,5m, o que permitirá maior fluidez no trânsito, segundo o DER.