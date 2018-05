EPIA terá interrupções nesta terça(29)

A interdição será feita para a retirada de cabos da rede elétrica e segue até sexta-feira (1)

A Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) terá interrupções intermitentes das 8 às 16 horas nesta terça-feira (29). Os dois sentidos da via, no trecho próximo à ponte do Riberão do Torto, serão interditados para a retirada dos cabos da rede elétrica.



O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informou que a interdição segue também na quarta-feira (30) e na sexta (1°).



Ao todo, 12 cabos serão cortados e transportados. A cada remoção finalizada, as vias serão interditadas por dez minutos para o transporte dos materiais. O serviço faz parte das obras da Ligação Torto-Colorado.



A obra consiste na construção de uma pista marginal à DF-003 e de novos acessos aos condomínios. Com o Trevo de Triagem Norte, o objetivo é dar fim aos longos congestionamentos na saída norte.



Com informações Agência Brasília