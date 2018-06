Epia terá bloqueios nesta sexta-feira (15)

Interrupções serão nas proximidades da entrada do Setor Habitacional Taquari

Um trecho da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), próximo à entrada do Setor Habitacional Taquari, em ambos os sentidos, vai passar por bloqueios intermitentes com duração aproximada de dez minutos, cada um, nesta sexta-feira (15).



De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), as interrupções estão programadas para começar às 9 horas, com previsão de encerramento às 16 horas.



Os bloqueios vão permitir a execução de serviços para atender à obra de remanejamento de rede aérea de alta tensão.



Com informações Agência Brasília