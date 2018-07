Enxame de abelhas mata 18 cachorros e deixa 27 feridos no Distrito Federal

De acordo com os bombeiros, fogos de artifícios durante o jogo do Brasil podem ter motivado o ataque

Dezoito cachorros que estavam em um canil do Lago Sul, em Brasília, morreram na tarde da última segunda-feira (2) depois de um ataque de abelhas. Além deles, outros 27 cães ficaram feridos com as picadas dos insetos.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o enxame ficava em uma casa vizinha à que os animais estavam. Quando os militares chegaram oito cães já estavam mortos e outros 10 morreram a caminho da clínica veterinária.