Entidades de defesa dos Direitos Humanos se reúnem com a Polícia Civil

Um documento pedindo um protocolo de redução de danos foi entregue às autoridades

Em uma reunião de quase três horas, o diretor da Divisão de Homicídios da Capital (DH-Capital), delegado Fábio Cardoso, e o chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, foram sabatinados por representantes de entidades ligadas a defesa dos Direitos Humanos, Defensoria Pública e associações de moradores da Maré.

A principal pauta do encontro, realizado na manhã de segunda-feira (25) foi a letalidade das ações no local. A mais recente, na semana passada, terminou com seis mortos – entre eles, o adolescente Marcus Vinícius Silva, 14 anos, alvejado quando ia para a escola.

Um documento elaborado pelas entidades foi entregue às autoridades policiais. Entre as solicitações, a elaboração de um plano de redução de danos nas ações, que incluiria a presença de ambulâncias para atender às vítimas, entre outras medidas.

As associações de moradores também questionaram o uso de helicóptero como plataforma de tiro nas ações em uma área tão densamente povoada, como o Complexo da Maré. Porém, o delegado Fábio Barucke, do Departamento Geral de Polícia (DGP), justificou seu uso como forma de evitar confrontos horizontais e diminuir os riscos contra os policiais e a população que vive no local.

"Com a chegada do helicóptero, os marginais que se posicionam contra as ações policiais cessam os tiros e eliminam a resistência", detalhou Barucke, acrescentando que as aeronaves podem efetuar disparos em legítima defesa e na defesa de outras pessoas.

Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil, classificou a operação como uma tragédia de acordo com os protocolos das Nações Unidas pelo uso da força.

"Segurança pública não é guerra, segurança pública que termina com muitos mortos, como nesse caso, não deveria acontecer. Segurança pública que termina com um adolescente alvejado não deveria acontecer", destacou a diretora, que afirmou que a população tem o direito de não ser aterrorizada.

Investigações

A DH-Capital anunciou, na reunião, que realizou perícia em uma casa da Vila dos Pinheiros onde ocorreram as outras cinco mortes da ação do dia 20. Segundo o delegado Fabio Cardoso, havia munição de fuzil no local.

Também foi anunciada uma nova reprodução da morte do adolescente Marcus Vinícius nos próximos dias. O objetivo é tirar algumas dúvidas sobre o que teria ocorrido.

Segundo os familiares do menino ele saiu atrasado para a escola e não conseguiu chegar ao destino por causa do tiroteio. Ele teria sido atingido ao tentar voltar para casa.

Laudo de peritos do Instituto Médico-Legal (IML) afirma que Marcus foi ferido por um disparo que o atingiu pelas costas e saiu pelo abdômen, em linha horizontal – o que significa que o autor do tiro estava no mesmo nível da vítima. A família e uma testemunha garantem que o tiro partiu de um blindado;