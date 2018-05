Sargento Eneias Severino de Sena e o soldado Adeildo José Alves morreram quando realizavam buscas no bairro de São José, na noite de terça-feira

Parentes, amigos e vários colegas de profissão se despediram, com homenagens, na tarde desta quarta-feira (16), dos dois policiais militares mortos após serem atropelados por uma composição do Metrô do Recife, na noite da terça-feira (15). Os corpos do sargento Eneias Severino de Sena, 40 anos, e o soldado Adeildo José Alves, 40, foram velados na capela do Cemitério de Santo Amaro, no Centro, e sepultados às 17h.



Durante o velório, parentes e amigos fizeram homenagens e levaram dezenas de coroas de flores. A capela do cemitério ficou lotada por pessoas que queriam fazer suas despedidas. Eles receberam ainda honras militares. A Polícia Militar de Pernambuco determinou luto por três dias na corporação.



O cabo Clécio Vagner Santos, de 36 anos, e Luciano Antônio da Silva, de 30 anos, que ficaram feridos na ação, continuam internados e têm quadro de saúde considerado estável. O caso aconteceu no bairro de São José, próximo à estação Joana Bezera, no Centro, durante uma ação policial do 16º Batalhão no local. O acidente aconteceu quando o grupo realizava buscas na área, à procura de criminosos que usam o local para realizar assaltos e tráfico de drogas. Os quatro estavam na via férrea de circulação restrita.