Enfermeira é presa acusada de tentar matar bebês

Imagens de câmera de segurança de hospital em Padre Miguel mostram suspeita rompendo de forma intencional cateteres de quatro recém-nascidos

A enfermeira Simone Anjos dos Santos, de 41 anos, foi presa na quarta-feira (2), acusada de tentativa de homicídio de quatro bebês, no Hospital Real D'Or, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Segundo apontam as investigações, ela teria rompido os cateteres dos recém-nascidos, que estavam na UTI Neonatal, de forma intencional.



Por conta disso, os bebês foram expostos a riscos de hipoglicemia e de contraírem infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter, o que poderia levar à morte. Imagens de câmeras de segurança da unidade de saúde mostram o momento dos crimes. A Polícia Civil ainda houve testemunhas e faz a verificação da integridade física das crianças, como parte da investigação.



Já afastada do hospital, Simone foi detida em sua casa, em Santa Cruz, após um mandado de prisão contra ela ser expedido pela 4ª Vara Criminal do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio).