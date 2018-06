Encerra nesta segunda-feira vacinação contra gripe no Recife

Encerra nesta segunda-feira (25) a vacinação contra gripe nas unidades de saúde da família (incluindo as Upinhas), unidades básicas tradicionais e policlínicas da Prefeitura do Recife. Apesar de ter ultrapassado a meta global estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de imunizar 90% do público-alvo, a capital pernambucana, com índice atualmente em 95%, quer melhorar a cobertura no grupo de crianças de seis meses a menores de cinco anos (74%).





Para aumentar a cobertura vacinal das crianças, a imunização foi reforçada nas creches do município desde a última semana. "O objetivo é evitar nas crianças, que têm o sistema imunológico em desenvolvimento, quadros potencialmente mais graves, como uma pneumonia, que pode provocar a morte", alertou o secretário de Saúde do município, Jailson Correia.O público-alvo da campanha é formado ainda pelas pessoas com mais de 60 anos (100%), gestantes (97%), puéperas (100%), trabalhadores de saúde (94%) e professores das redes pública e privada de ensino (99%). Além deles, indivíduos de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (comorbidades, quando há duas ou mais doenças simultâneas) também precisam ser imunizados.