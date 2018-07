Lei responsabiliza empresas por defeitos em obras

A partir de agora, as empresas responsáveis pela construção e incorporação de moradias dos programas de habitação popular vão ser obrigadas a indenizar moradores em caso de defeitos nas obras. A lei, sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão, foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (3).

A indenização precisa ser equivalente ao valor médio dos imóveis existentes no bairro do empreendimento. Caso os moradores precisem sair do local para que o reparo seja feito, as empresas devem pagar um aluguel temporário.

Se a lei não for cumprida, as empresas passam a ficar proibidas de participar de licitações públicas futuras e poderão ser responsabilizadas na justiça.