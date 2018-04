Empresas aprovam regulamentação de apps de transporte, mas com ressalvas

Uber, Cabify e 99 se posicionaram sobre a medida da prefeitura, que apesar de autorizar o serviço, cria uma série de exigências

Após a prefeitura publicar o decreto 44.399/2018, que regulamenta o transporte individual de passageiros no município, as empresas que exercem o serviço se pronunciaram sobre a novidade, elogiando o pioneirismo do município, após a lei federal 13.640, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer, no dia 26 de março, mas com ressalvas.



A 99, por exemplo, que além de motoristas particulares, atende também a taxistas, informou, por meio de nota, considerar que a medida "representa um primeiro avanço para a consolidação de um serviço que já atende milhões de cariocas e gera renda para milhares de motoristas", mas pontuou que há alguns itens que "vão além do que a lei federal atribuiu aos municípios" e que, portanto, "não poderiam ser incluídos no decreto".



A Cabify também se posicionou sobre o caso, argumentando considerar que "diversos pontos da regulação necessitam de maior detalhamento futuro para evitar burocracias e que estabeleçam regras ainda mais claras, como no tocante à vistoria, ao curso e ao preço público". No entanto, a empresa frisou a prefeitura foi "pioneira" ao regulamentar o serviço.



A Uber foi outra que, apesar de elogiar o município do Rio, afirmando que o decreto "repudia limitações artificiais, como uso de placas restritas para este tipo de serviço", pontuou também sobre pontos pendentes na regulação: "é fundamental que o detalhamento futuro não abra espaço para a inclusão de burocracias que prejudiquem a atividade dos motoristas parceiros".



Confira as notas na íntegra:



99



"A 99 entende que o Decreto nº 44.399, de 2018, que regulamentou transporte individual privado remunerado de passageiros na cidade do Rio de Janeiro, representa um primeiro avanço para a consolidação de um serviço que já atende milhões de cariocas e gera renda para milhares de motoristas. Com este Decreto a cidade do Rio de Janeiro de maneira acertada ratifica a legalidade do serviço de transporte individual já consolidada pela Lei Federal.



Porém, a 99 entende que há alguns itens no Decreto que vão além do que a Lei Federal atribuiu aos Municípios e ao Distrito Federal e, portanto, não poderiam ser incluídos no Decreto. A 99 manterá contato com as autoridades públicas a respeito de tais itens, bem como continuará contribuindo na construção de soluções de mobilidade que melhor atendam a população.



A 99 defende uma regulamentação moderna e equilibrada que seja boa para todos: passageiros, taxistas, motoristas e para a mobilidade das cidades.



Com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.640, de 2018, os Municípios e o Distrito Federal têm a atribuição para regulamentar os itens de qualidade e segurança do serviço de transporte individual já dispostos na Lei. Em outras palavras, é responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal fazer com que a legislação federal sobre o serviço seja aplicada em cada cidade, e que o serviço seja fiscalizado também nos termos da Lei Federal."



Uber





"O Decreto 44399/2018, publicado hoje no Diário Oficial, é a primeira regulação criada depois da Lei Federal 13.640/2018, aprovada pelo Congresso Nacional e recentemente sancionada pela Presidência da República.

Ao mesmo tempo em que estipula regras claras para o transporte individual privado na cidade do Rio de Janeiro, o decreto repudia limitações artificiais, como uso de placas restritas para este tipo de serviço - liderando o debate sobre como a tecnologia pode servir melhor as cidades.

Em um momento em que esta discussão impacta cidades como Fortaleza, Recife e Porto Alegre, o Rio de Janeiro assume um papel protagonista em mobilidade urbana. No entanto, diversos pontos da regulação ainda estão pendentes de definição - é fundamental que o detalhamento futuro não abra espaço para a inclusão de burocracias que prejudiquem a atividade dos motoristas parceiros.

A Uber segue em sua missão de oferecer transporte eficiente e acessível para todos."

"A Cabify considera que a Prefeitura do Rio de Janeiro foi pioneira ao regulamentar o transporte privado por meio de aplicativos a nível municipal, após a promulgação da Lei Federal 13.640/18, que reafirmou a legalidade do serviço e estabeleceu os contornos gerais para as regulamentações municipais. A empresa está dialogando com a capital carioca, que retirou limitações como a de emplacamento e estabeleceu pontos que garantem a segurança e qualidade do serviço. Contudo, o Decreto nº 44.399/201 possui diversos pontos sensíveis para a população e para o modelo de negócios dos aplicativos de mobilidade no Rio de Janeiro.A Cabify considera que diversos pontos da regulação necessitam de maior detalhamento futuro para evitar burocracias e que estabeleçam regras ainda mais claras, como no tocante à vistoria, ao curso e ao preço público.É importante ressaltar que, de acordo com o Marco Civil da internet, as empresas têm o dever de garantir a segurança dos dados dos usuários e motoristas parceiros. Assim, é uma determinação federal que a Prefeitura do Rio de Janeiro proporcione e garanta um ambiente seguro para qualquer tipo de compartilhamento de informações. Da mesma forma, a obrigação de a empresa conceder acesso ao seu sistema pode configurar uma violação a direitos de propriedade intelectual.A obrigação de manter uma unidade física para atendimento e operação do serviço é uma medida desproporcional. A Cabify consiste na intermediação de serviço de transporte por meio de plataforma tecnológica e já oferece um grande aparato tecnológico de atendimento aos usuários e motoristas parceiros com central de atendimento 24h em diversos canais.A Cabify reforça que acredita que a regulamentação do transporte individual privado de passageiros é, além de legítima, necessária para garantir o bom equilíbrio da concorrência. Por isso, a empresa mantém constante diálogo com o Poder Público em todas as localidades em que atua, sempre buscando uma regulamentação equilibrada para todos os envolvidos neste ciclo: municípios, população, motoristas parceiros e empresas de aplicativo."