Empresários são presos por sonegação de impostos

Nove pessoas foram presas acusadas de sonegarem mais de R$ 12 milhões de ICMS

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na manhã desta sexta-feira (6), nove pessoas suspeitas de integrarem um esquema criminoso que sonegou R$ 12 milhões em impostos. Os mandados foram cumpridos no DF e em Tocantins.



Os alvos da operação são os empresários de grupos de supermercados como Supercei, Veneza e Bellavia. O proprietário de uma distribuidora de alimentos no DF também está entre os presos – na casa dele foram apreendidas duas Hilux e uma moto Harley-Davidson.



Na casa do dono do Supercei, Helio Felis Palazzo, foram encontradas duas armas sem registro. Além de ser preso, ele acabou autuado por "posse ilegal de arma".



Segundo as investigações da operação "Invoice" – que significa nota fiscal, em inglês –, os empresários criaram uma empresa pra evitar o pagamento de ICMS – o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A investigação, inciada há 7 meses, interceptou ligações telefônicas de 14 números para colher provas.





Na denúncia oferecida à Justiça, a Polícia Civil apontou que os suspeitos negociavam a compra de produtos com fornecedores de outros estados. As notas fiscais, porém, não eram emitidas em nome dos supermercados, mas no da empresa IASS Distribuição e Logística, que funcionaria apenas para diminuir o valor cobrado do ICMS.

Apesar do alto volume de transações, a Secretaria de Fazenda registrou apenas dois recolhimentos de ICMS em nome da IAAS, ambos em 2016, totalizando R$ 3,820,54.