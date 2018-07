Empresários do DF desviaram R$ 55 milhões com fraude em licitações

Polícia Civil identificou esquema que operava nas administrações regionais desde 2011

Deflagrada ontem pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a Operação Monópolio revelou que, através de fraudes em licitações, alguns empresários da capital conseguiram movimentar R$ 55 milhões. O grupo atuava desde 2011 em contratos firmados com algumas Administrações Regionais do DF.



As investigações haviam começado em 2014, quando uma denúcia anônima apontou que os empresários usavam um grupo de empresas registradas em nome de laranjas (em geral, funcionários ou parentes) para fraudar as licitações. As ações ilícitas teriam acontecido, principalmente, em contratos com as administrações regionais de Águas Claras e do Gama, segundo as apurações.



De acordo com a polícia, o esquema ocorria em licitações do tipo "convite", em que pelo menos três empresas são convidadas para disputar a realização de uma obra com valor menor que R$ 150 mil. Com isso, não é necessário "divulgar" a licitação.



Entre as principais obras fraudadas estavam a construção de quadras poliesportivas, parquinhos e a instalação de meio-fios. Durante o pente-fino, foram analisadas 259 licitações vencidas pelas empresas investigadas.



Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 18 de prisão temporária (por cinco dias). Entre os alvos, havia três servidores públicos, além dos empresários e seus laranjas.



Um dos presos é o ex-administrador de Taguatinga Márcio Guimarães e seu filho, Márcio Guimarães Júnior. O empresário já havia sido alvo de outra investigação, de 2016, que também apurava fraudes em licitações públicas.



Os investigados foram indiciados por fraude em licitação, organização criminosa (com aumento de pena por envolverem servidores públicos), lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva. O GDF informou que irá exonerar os servidores.