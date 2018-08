Empresário industrial pernambucano recupera a confiança em julho

A confiança dos empresários do setor industrial de Pernambuco voltou a ser positiva, em julho, de acordo com levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), divulgado nesta sexta-feira (3).





O aumento do ICEI pernambucano deve-se principalmente às expectativas otimistas. O índice de Expectativas aumentou 1,9 ponto na comparação com o mês anterior e atingiu 54,2 pontos no Estado. Com relação ao índice de Condições Atuais, subiu 1,0 ponto percentual em relação ao mês anterior e marcou 43,1 pontos em Pernambuco.



Analisando os dados do Estado com os do Nordeste e do País, identificamos que o resultado pernambucano de julho (50,6) se destacou frente ao do Brasil, que sinalizou 50,2 pontos para o mês. Já com relação ao Nordeste, o ICEI de julho da Região ficou 1,5 ponto superior ao do Estado.

O índice que apontou essa realidade bateu 50,6 pontos, 1,7 ponto a mais que o registrado no mês de junho – quando a paralisação dos caminhoneiros fez o índice despencar e registrar o menor resultado para o mês desde 2016 (48,9 pontos). O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do referido mês encontrou-se 0,4 ponto acima do registrado em julho de 2017, que apontou para os 50,2 pontos."Apesar da melhora, não podemos dizer que eles estão otimistas, sobretudo em função da atual instabilidade econômica do País, motivada principalmente pela última paralisação dos caminhoneiros", destacou o gerente do Núcleo de Economia e Negócios da Fiepe, Emiliano Silva, reforçando que, em julho, o índice atingiu a zona de confiança, pois ficou bem próximo da média dos 50 pontos.