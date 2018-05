Empresário é preso no Rio Grande do Sul por locaute

Um empresário foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (31) dentro da operação Unlocked, no Rio Grande do Sul. A operação foi deflagrada para reprimir a atuação de empresários de transporte na promoção de paralisações no âmbito da greve dos caminhoneiros.Segundo o governo federal, o empresário, que não teve o nome divulgado, teria ameaçado motoristas nos bloqueios em rodovias do estado.A realização de greves ou paralisações por empresários, prática conhecida como locaute, é proibida pela legislação. A operação da PF ocorreu a partir de inquérito que investigou a participação de integrantes de transportadoras em bloqueios na BR 116, RS 122 e RS 452, na região dos municípios de Bom Princípio, Feliz e Vila Cristina, no Rio Grande do Sul.