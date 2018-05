Empresária é denunciada por manter doméstica em trabalho escravo

Vítima teria sido submetida a condições exaustivas e degradantes em apartamento de Copacabana, entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011, afirma MPF

O MPF-RJ (Ministério Público Federal no Rio de Janeiro) denunciou uma empresária por trabalho escravo. Ela teria submetido uma empregada doméstica que trabalhava em sua casa, então em Copacabana, a condições degradantes de trabalho, entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011, com jornada exaustiva, privação de liberdade e constantes ofensas e xingamentos.



A vítima teria sido trancada na área de serviço durante uma semana, sem direito a circular pelo restante da casa ou se alimentar. Quando a empregada adoeceu, segundo testemunhas, a denunciada considerou que, se ela não podia trabalhar, também não receberia salário, nem se alimentaria.



A jornada era exaustiva, de 7h à meia noite, sem intervalo de descanso ou repouso semanal. A vítima, que veio com a denunciada de Brasília, era ameaçada constantemente pela empresária, que afirmava que, no Rio de Janeiro, qualquer bandido a bateria por R$ 50 e a mataria por R$ 100. Ela ainda alegava que a doméstica tinha uma dívida com ela, por venda de móveis, blusas manchadas e itens da casa quebrados, prometendo descontos no salário.





De acordo com o MPF, a empresária também xingava recorrentemente a vítima e proibia que ela e outra funcionária se sentassem no sofá da sala para assistir TV, alegando que teria que passar álcool no local.