Empresa que vai recuperar viaduto do Eixão Sul será conhecida em 16 de agosto

Edital de licitação para obra foi publicado neste sexta-feira. Orçamento é de R$ 12,86 milhões

Foi lançado nesta sexta-feira (3), o edital com as regras para a licitação que vai contratar uma empresa ou consórcio reconstruir o viaduto do Eixão Sul que desabou em fevereiro. Conforme regulamento, publicado no Diário Oficial, a empresa vencedora da concorrência terá cinco meses para concluir os trabalhos nos 194 metros da estrutura. O orçamento para a obra é de R$ 12,86 milhões.

"A gente tem a abertura marcada para o dia 16 de agosto e espera, transcorrendo tudo dentro da normalidade, que em até mais 15 ou 20 dias, a gente possa assinar contrato com a empresa vencedora", projeta o diretor do DER, Márcio Buzar.

Para fazer a reforma, o governo do Distrito Federal decidiu demolir as quatro faixas da ligação que permaneceram de pé após as outras duas cederem sobre a Galeria dos Estados, em 6 de fevereiro. O restante do complexo viário também vai passar por reformas. A corrosão das estruturas internas, inclusive, foram apontadas como motivo para o colapso do viaduto, mas a reforma foi motivo de controvérsias.

Inicialmente, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) barrou o projeto apresentado pelo governo local para reconstruir a estrutura. No entendimento do órgão, a proposta alterava a arquitetura original, que é tombada. Em maio, o instituto aprovou nova versão do plano

"Com aprovação do Iphan vamos fazer fundações naquele trecho, pilares, e por fim as lajes para passarem os carros", esclareceu Buzar.

O desabamento

Um trecho do viaduto do Eixão Sul, distante um quilômetro da Rodoviária do Plano Piloto, desabou em 6 de fevereiro. Ninguém se feriu, mas quatro carros foram esmagados e um restaurante da Galeria dos Estados sofreu danos.

Desde então, a região ganhou o complemento de duas pequenas pistas de ligação, construídas às pressas pelo DER, para desafogar o tráfego.