Empresa que forneceu armas à Polícia Civil é alvo de ação

Ministério Público pede ressarcimento de mais de R$ 11 milhões aos cofres públicos

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) ajuizou ação civil pública e ação criminal contra a empresa Forjas Taurus S/A. A empresa forneceu armas de fogo para a Polícia Civil do DF . O MP pede ressarcimento de mais de R$ 11 milhões aos cofres públicos.

Segundo as investigações, as armas compradas em 2014 apresentaram risco de disparos acidentais no caso de queda ao chão, como apontou mais de uma perícia elaborada pelo Instituto de Criminalística da PCDF.

O MPDFT alega também que recebeu acesso a vários relatos de panes durante uso, inclusive a respeito de casos que ocasionaram lesões nos policiais. O contrato firmado entre a Taurus e a PCDF estabelecia que as armas deveriam ter mecanismo contra disparos acidentais, mas foi constatado que esse dispositivo não existia ou não funcionava adequadamente.

O Ministério Público pede o pagamento de indenização no valor de R$ 11.656.223,90, sendo R$ 10 milhões por dano moral coletivo com base nos riscos causados à população do DF, e o restante a título de dano material referente às armas de fogo defeituosas adquiridas.

O MP cobra ainda responsabilização criminal de seis executivos da empresa, responsáveis pela prática dos atos que resultaram na compra do armamento. O Destak ainda não conseguiu contato com a empresa.