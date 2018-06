Emissão de carteira de identidade está suspensa no DF

Serviço foi interrompido na última terça (5) e aguarda análise do Tribunal de Contas para ser retomado

A Polícia Civil interrompeu por tempo indeterminado a emissão de carteira de identidade no Distrito Federal. O serviço foi suspenso desde a última terça-feira (5) após o fim do contrato com a empresa terceirizada.



De acordo com o Instituto de Identificação da PCDF o contrato havia sido assinado em caráter emergencial e teve vigência de 180 dias – aproximadamente 6 meses. "O contrato com a antiga empresa venceu na segunda-feira (4) e o Tribunal de Contas do DF está com uma representação para avaliar este contrato", afirmou o órgão, em nota.





Ainda não há previsão para que a emissão de RGs seja retomada.