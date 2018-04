Em uma semana, 150 mil são vacinados contra gripe pela Prefeitura

Campanha contra a Influenza começou na terça, 24 de abril, e vai até o dia 1º de junho em 232 unidades de Atenção Primária do município

A Prefeitura do Rio já vacinou mais de 150 mil pessoas contra a gripe, desde o início da campanha contra a Influenza, na última terça (24). A vacinação segue até o dia 1º de junho, e o Dia D de mobilização, quando postos extras serão montados em toda a cidade e as unidades da prefeitura terão seu horário de funcionamento ampliado, será no dia 12 de maio.



O público-alvo da campanha é composto por idosos, crianças de seis meses a 4 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, portadores de doenças crônicas e professores das redes pública e privada em atividade. O objetivo é reduzir as internações, complicações e mortes em decorrência das infecções pelo vírus da gripe.



A vacina está disponível em 232 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Na próxima segunda (30), ponto facultativo, o funcionamento é só até 12h. Não há atendimento durante o feriado.