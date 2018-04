Ruas da Região Metropolitana amanheceram alagadas e intransitáveis. Apac emitiu alerta de chuvas para a capital, Zona da Mata e Agreste

A região metropolitana do Recife (RMR) amanheceu nesta quarta-feira (11) com vários pontos de alagamentos, após as constantes chuvas que caem desde a noite da terça-feira (10). Quem precisou sair de casa enfrentou vários transtornos e precisou ter paciência. Algumas ruas e avenidas estão intransitáveis por conta do acúmulo de água.



No início da manhã, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou um alerta de chuvas com intensidades de moderadas a ocasionalmente fortes na RMR, Zona da Mata e Agreste do Estado. O aviso tem validade de 24 horas. Este é o quarto alerta de chuvas emitido pela Apac nos últimos dias. O primeiro saiu na sexta-feira (6), o segundo no sábado (7) e o terceiro na segunda-feira (9).



De acordo com a Apac, entre as 16h de terça-feira (10) e 4h desta quarta-feira (11), o maior índice pluviométrico no Recife foi registrado no bairro do Torreão, na Zona Norte, com acumulo de 59 milímetros. O volume equivale ao esperado para quatro dias durante o mês de abril.



Motoristas estão com dificuldade de dirigir em todas as regiões da capital. No bairro de Santo Amaro, Centro, o alagamento no trecho da avenida Norte próximo ao cruzamento com a avenida Cruz Cabugá dificultou a passagem de ônibus e carros.



No Espinheiro, próximo à rua Quarenta e Oito, na zona norte, também ficou completamente alagado. Na Zona Sul, bairros como a Imbiribeira apresentam alagamentos em diversas vias, como a avenida Mascarenhas de Moraes.



Moradores de áreas de risco devem seguir orientações da Defesa Civil. No Recife, o órgão mantém plantão de 24 horas para atender chamados da população. A ligação é gratuita e pode ser feita para o número 0800-081-3400.