Em um mês, estatais do DF pagaram mais de R$ 4 milhões em salários acima do teto

STF rejeitou um recurso do GDF que pedia que empresas cumprissem o teto; no último mês um engenheiro da CEB chegou a receber mais de R$ 110 mil

Em único mês, as seis empresas públicas do Distrito Federal pagaram mais de R$ 4,460 milhões apenas com salários acima do teto para alguns de seus servidores. Levantamento feito pelo Destak junto ao Portal Transparência apontou que, só no mês de março, 99 funcionários das estatais CEB, Caesb, Banco de Brasília (BRB), Codeplan, Terracap e Novacap receberam acima do teto para o funcionalismo público, fixado em R$ 33,7 mil.

Em um dos casos, um engenheiro elétrico da CEB teve o rendimento líquido (já com os descontos obrigatórios) de cerca de R$ 112 mil. Já na Codeplan, um analista da instituição chegou a receber mais de R$ 73 mil. Outro caso foi o de um consultor da presidência do BRB, que embolsou R$ 72 mil.

Em outras companhias, como Novacap, Caesb e Terracap os maiores rendimentos ficaram acima dos 45 mil para alguns servidores. Na primeira, um engenheiro teve a folha de pagamento em cerca de R$ 66 mil. Na empresa de saneamento o maior salário foi para um superintendente que liquidou R$ 53 mil. Por último, um coordenador de equipes da Terracap embolsou R$ 45,7 mil no mês de março.

A briga para que essas estatais cumprissem um teto para os salários de seus funcionários já se arrasta desde 2017, quando a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou uma lei que fixava o teto dessas estatais em R$ 30,4 mil por mês. Porém, essas empresas dizem que podem garantir os supersalários porque têm orçamento próprio e não dependem de dinheiro do GDF.

Negativa

Tentando dar fim à polêmica, o GDF tinha acionado o Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Corte se manifestasse sobre o assunto. No entanto, o ministro Celso de Mello rejeitou, na última segunda-feira (8), o recurso por entender que não cabe ao STF decidir sobre o tema.

"[...] Não conheço da presente ação declaratória de constitucionalidade, por manifestamente incabível, restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida liminar."

Ao Destak, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal informou que poderá entrar com novos recursos para que a lei distrital seja cumprida. No entanto, informou que ainda não foi notificada da rejeição por parte do STF.