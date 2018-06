Em um mês, 9.602 famílias se cadastram por moradia em Santo André

A expectativa da administração é que até 20 mil pessoas realizem a inscrição, que fica aberta até o dia 30 de setembro no site da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária ou por meio de aplicativo de celular, que esta disponível para download para smartphones com sistema operacional Android.

A última vez em que a Prefeitura realizou cadastro habitacional foi em 2009, de forma presencial. Porém, a administração informou que detectou cerca de 10% de cadastrados de pessoas residentes fora de Santo André, 49% de registros sem informação sobre a inscrição de CPF, e outros 39% sem a informação de renda, item essencial para definir a faixa na qual o beneficiário se encaixará no programa.



De acordo com o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Fernando Marangoni (DEM), os dados apontam que aproximadamente 66 mil pessoas fizeram o registro na época, mas não foram beneficiada com habitações do Minha Casa, Minha Vida.



As pessoas que passaram pelo cadastro em 2009 e não foram contempladas com uma unidade habitacional precisarão refazer o cadastro. A expectativa é a de que as unidades sejam construídas até o fim de 2020 para atender as famílias cadastradas no novo sistema.



Regras



Apenas uma pessoa por residência deve realizar o cadastro, incluindo os dados de todos os outros moradores. Para se inscrever, o interessado precisa residir ou ter vínculo formal de emprego em Santo André há pelo menos cinco anos a partir da data de abertura do cadastro. Não pode ser proprietário de qualquer imóvel em território brasileiro.



A pessoa não pode ter sido contemplado anteriormente por qualquer programa habitacional promovido pelos poderes públicos municipais, estaduais ou federal. O munícipe precisa ter pelo menos 18 anos e não possuir restrição nos sistemas de proteção ao crédito e atender às condições de análise de crédito estabelecidas pelas instituições financeiras.

A prefeitura ainda disponibiliza computadores com acesso gratuito à internet em espaços públicos, que podem ser utilizados pelas pessoas que têm interesse em se cadastrar no programa. São eles o CEU das Artes do Jardim Marek, CRAS Vila Luzita, CESA Cata Preta e Biblioteca Nair Lacerda.