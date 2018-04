Em três meses, 555 servidores ganharam acima do teto no MPDFT

Levantamento feito pelo Destak junto ao Portal Transparência aponta que, no só no mês de março, pelo menos 50 promotores receberam salários de quase R$ 100 mil

Nos três primeiros meses do ano, pelo menos 555 pessoas vinculadas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios receberam valores que ultrapassam o teto do funcionalismo público, fixado em R$ 33,7 mil.



Levantamento feito pelo Destak junto ao Portal Transparência aponta que, no só no mês de março, pelo menos 50 promotores do Distrito Federal receberam acima do teto. Os rendimentos líquidos (já com os descontos obrigatórios) de cinco deles extrapolaram os limites permitidos pela lei.



Em um dos casos, uma procuradora recebeu cerca de R$ 48 mil, além de mais R$ 21 mil de "gratificações". Ao total, o salário chegou a quase R$ 70 milo, quase duas vezes o limite do teto.

Já em fevereiro, 29 promotores do Distrito Federal receberam acima do permitido por lei. Vinte e quatro deles tiveram o salário líquido dentro do teto. Porém, devido ao pagamento dos chamados adicionais, como benefícios e gratificações, o valor final na conta bancária ultrapassou o limite.



Há situações em que as indenizações por si só ultrapassam o limite dos salários. É o caso de um promotor que recebeu, líquido, R$ 62,9 mil em fevereiro. Além disso, outros R$ 35,9 mil foram pagos a título de indenização (como auxílio-alimentação, transporte, moradia ou eventual ajuda de custo). Com isso, a soma quase chega a três dígidos: R$ 98,9 mil.



No mesmo mês, outro promotor recebeu R$ 55,8 mil (já com os descontos). Considerando outros R$ 30,9 mil a título de indenização, e R$ 4,8 mil referentes a outras remunerações, o valor final chega a R$ 91,6 mil.



Só no primeiro mês do ano, o número de salários pagos acima do teto a promotores, procuradores, analistas e pensionistas chegou a 499. O salto se deve à gratificação natalina, que em alguns casos chega a superar R$ 16,8 mil. Assim, a remuneração líquida de um promotor alcançou R$ 83,1 mil – isso sem contar a indenização de R$ 32,9 mil. Somado, o valor final chega a R$ 116,1 mil.



No mesmo mês, outro promotor recebeu salário líquido de R$ 75,7 mil, além de R$ 31,6 mil em indenizações. Ao todo, ele embolsou R$ 107,4 mil.



Em nota, o MPDFT esclareceu que no primeiro mês do ano foi feito o "pagamento do adiantamento de 50% do 13º salário a todos os membros e servidores do órgão, além de outras indenizações de parcela única", o que provocou aumento no rendimento final.



Regular

Resolução de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público garante que o pagamento de benefícios não entra na conta do limite salarial. A regra faz com que os adicionais ajudem a burlar o teto do funcionalismo. A norma estabelece ainda que verbas de caráter indenizatório não estão sujeitas ao teto constitucional.



Em nota, o Ministério Público do DF informou que "não seria correto dizer que os valores pagos estão acima do teto constitucional, já que a maioria deles não entra no teto". Além disso, o órgão diz que entre os meses de janeiro e fevereiro "é muito comum o usufruto de férias, quando há o pagamento do adiantamento de remuneração, terço constitucional e abono pecuniário das férias".

"Por isso, esses meses são considerados atípicos na folha de pagamento e não podem espelhar a realidade dos salários de membros de servidores", finaliza.