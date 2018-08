Em três dias, três feminicídios são registrados no DF

A Polícia Civil investiga as mortes de duas mulheres, ocorridas em menos de 24 horas no Distrito Federal. No fim da tarde de segunda-feira (6), o corpo de Graziele Zandoná foi encontrado embaixo do prédio em que morava na Asa Sul.

Já nesta desta terça-feira (7), por volta das 10h, Adriana Castro Rosa Santos, 40 anos, foi morta pelo marido, o policial militar Epaminondas Silva Santos, 51. O crime ocorreu em frente à casa da mãe de Adriana, no Riacho Fundo II. Após matar a mulher, Santos se suicidou.

A 1ª Delegacia de Polícia trabalah a hipótese de feminicídio, no caso da morte de Graziele. O marido da vítima, Jonas Zandoná, 44 anos, é o principal suspeito do crime. Ele foi detido para esclarecimentos e segue sob tutela da polícia.



Ele foi encontrado pelos policiais, por volta das 18h de segunda, trancado no apartamento em que a vítima e ele moravam. As primeiras apurações apresentaram indícios de homicídio. Segundo vizinhos, as brigas do casal eram frequentes e teria havido novo confronto naquela tarde. Embriagado, o suspeito informou não saber da morte da companheira e, segundo o sargento da PM Sérgio Pereira, não esboçou reação ao saber.



Um aposentado que morava junto com o casal prestou depoimento na delegacia, mas disse que estava dormindo no momento do ocorrido, e que não ouviu nada por ser portador de deficiência auditiva.