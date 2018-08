Em três anos, cartel da gasolina movimentou R$ 800 milhões no DF

Postos combinavam os preços e promoviam um sobrepreço de 34% no litro do combustível; Justiça irá julgar 28 suspeitos

O suposto esquema de cartel dos postos gasolina do Distrito Federal pode ter movimentado em três anos cerca de R$ 800 milhões, segundo o Ministério Público. Ontem, a Justiça aceitou a denúncia contra 28 investigados, sendo 16 donos de 13 postos, seis funcionários dos postos e seis representantes de três distribuidoras de combustíveis.



De acordo com as investigações, os empresários combinavam os preços e promoviam um sobrepreço de 34% na gasolina. Com isso, o cliente pagava R$ 0,22 por litro para financiar o esquema, segundo os investigadores.



Para manter o esquema, os preços da gasolina eram inicialmente fixados em reuniões do sindicato dos donos de postos. Depois disso, os novos valores eram divulgados para todos os empresários do DF, apontou o MP.



Agora réus, as 28 pessoas irão responder por organização criminosa, abuso de poder econômico e fixação de preços. Somadas, as penas poderão chegar a até 18 anos para cada um dos envolvidos. O Destak procurou a defesa dos réus, mas não obteve retorno.



A investigação do esquema começou em 2010 e seguia em sigilo. O processo foi feito com base em ligações telefônicas, e-mails, troca de mensagens e a delação premiada da rede Cascol. Segundo a promotora Áurea Ramim, o cartel fazia uma fiscalização para saber se todos os postos estavam cobrando o mesmo valor. "Diante de uma dissidência, os integrantes aplicavam represálias comerciais ao revendedor."



De acordo com a promotora, quando um posto não cumpria o Cartel, as distribuidoras eram acionadas pelos empresários. "As distribuidoras davam desconto aos vizinhos do posto dissidente, para sufocá-lo. Assim, quando ele desistia disso, cessavam o desconto e todos voltavam a praticar o preço cobrado pelo cartel", disse.