Em seis meses, Petrolina tem mais de 400 ligações clandestinas de água desativadas

Cerca de dez irregularidades são encontradas por dia pela Compesa. Apenas uma delas gerou prejuízo de R$ 30 mil

Mais de 400 ligações clandestinas de água foram identificadas e desativadas em Petrolina, no Sertão do Estado, depois que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) intensificou a ação de combate ao furto de água nos bairros da cidade, nos últimos seis meses. A ação de combate à ligação clandestina realizada pela Compesa identifica cerca de dez irregularidades, por dia, em Petrolina.



Uma das irregularidades que mais chamou a atenção foi encontrada numa residência localizada na rua Tomé Cavalcanti, em Areia Branca, bairro de classe média no Centro de Petrolina. A equipe da companhia chegou ao endereço após um estudo do consumo de vários imóveis da cidade.



"Levantamos que, após dezembro de 2014, o consumo médio desse imóvel caiu de 45 metros cúbicos de água para 16 metros cúbicos de água, por isso resolvemos ir até o local para investigar", informou o gerente de Unidade de Negócios da Compesa, João Raphael de Queiroz.



A companhia calcula que, durante três anos e meio de fraude, o prejuízo financeiro apenas com a ligação clandestina que existia nesse imóvel foi de R$ 30 mil reais. "Fizemos a estimativa de uma perda de 1.220 metros cúbicos de água, volume que daria para abastecer, por exemplo, cerca de 120 casas, em um mês", acrescenta o gerente.



A ligação clandestina foi encontrada na calçada da residência – com aproximadamente 600 metros quadrados de área construída - onde existia o desvio de água por uma tubulação que não passava pelo hidrômetro. A proprietária do imóvel foi comunicada da fiscalização e da irregularidade encontrada.



A Compesa registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia do município e será aplicada uma multa ao proprietário sobre o consumo não contabilizado em todo o período de irregularidade. O caso será encaminhado à Justiça.