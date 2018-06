Em seis meses, operação apreende mais de cinco mil motos

A Octopus visa retirar de circulação motocicletas que possam ser usadas em crimes. Balanço foi divulgado nesta quinta-feira (28) pela PM

Mais de cinco mil motocicletas em situação irregular foram apreendidas na região metropolitana do Recife (RMR) durante os seis meses de atuação da operação Octopus. Neste período, 110 mil veículos foram abordados pelas autoridades. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (28) pela Polícia Militar (PM).



No total, desde o início da operação, em dezembro de 2017, 5.694 motocicletas foram apreendidas, 24 veículos roubados recuperados, nove armas de fogo apreendidas e 12.759 notificações de trânsito feitas.



A Octopus tem como objetivo maior retirar de circulação motocicletas que possam ser usadas para a prática de crimes, uma vez que esse é o meio de transporte mais frequentemente utilizado em assaltos e homicídios.



A operação envolve todas as unidades da Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) e três da Diretoria Integrada Especializada – BPTran, BPRv e CIPMoto, órgãos externos como Detran, CTTU, Guarda Civil Metropolitana do Recife, além de equipes da Lei Seca e da parceria que é feita entre os batalhões envolvidos e prefeituras das cidades do Grande Recife.



Basicamente, a operação consiste em onze bloqueios simultâneos, com participação de todos esses atores, realizados em locais onde os índices de criminalidade sejam mais preocupantes em cada uma das Áreas Integradas de Segurança da capital e Região Metropolitana.



Eles acontecem preferencialmente de quarta-feira a sábado, sempre em áreas diferentes, de acordo com o levantamento estatístico. Além de parar e revistar veículos nesses pontos, equipes de motocicletas fazem rondas pela região, identificando e abordando suspeitos.



Nesta semana, foi realizada uma reunião com representantes dos muitos setores envolvidos em sua execução. O encontro ainda serviu para a discussão de propostas que possam aperfeiçoar a iniciativa.