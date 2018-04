Em 4 meses, 10 mil toneladas de lixo são retiradas de canais

Volume de lixo corresponde a 2.500 caminhões caçambas, segundo balanço da operação Inverno divulgado nesta quinta-feira (26)

Desde o início deste ano, 10 mil toneladas de lixo foram retiradas das canaletas, córregos e canais do Recife. O volume de lixo corresponde a 2.500 caminhões caçambas, segundo balanço da operação Inverno divulgado nesta quinta-feira (26) pela prefeitura. Até o fim da operação, a expectativa é retirar resíduos dos 1.500 km da rede de galerias e canaletas da capital.



Nesta quinta-feira (26), foi realizado trabalho de limpeza da rede de drenagem da rua Nova Descoberta, no bairro de mesmo nome, na Zona Norte da cidade. Segundo o secretário de Infraestrutura e Habitação e presidente da Emlurb, Roberto Gusmão, cerca de 270 pessoas estão trabalhando na operação de limpeza de canais e galerias na cidade.



"A gente vai fazer toda parte operacional e de limpeza dos 99 canais em toda a cidade", afirmou. A expectativa é que sejam retiradas 50 mil toneladas de lixo dos canais e canaletas. O Recife é uma cidade costeira, cercada de morros e que possui 99 canais e cerca de 1.500 km de rede de galerias e canaletas que compõem o sistema de drenagem do município. "Todo ano, a nossa expectativa é que este número seja reduzido para que possamos investir este dinheiro em outros serviços", acrescentou.



Além da limpeza de canais, a operação também instalou, desde março, 1 milhão de metros quadrados de lona em morros do Recife. "A gente tem hoje 4.500 pontos cobertos por lona. Colocamos, diariamente, 40 mil metros quadrados de lona. Além disso, mais de 25 mil vistorias foram realizadas", explicou o secretário executivo de Defesa Civil, coronel Cássio Sinomar.



Chuvas

De acordo com a prefeitura, o Recife registrou um acumulado de 1.069 milímetros de chuva, de janeiro até está quinta-feira (26), mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) contabilizou 484 milímetros.