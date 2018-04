Em Pernambuco, 2,3 milhões podem se vacinar contra influenza

Até 31 de março, Estado registrou 232 casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag), sendo apenas um confirmado por influenza A (H1N1)

Até o dia 31 de março, Pernambuco registrou 232 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), que é quando há necessidade de internação de pacientes com febre, tosse ou dor de garganta associado à dispneia ou desconforto respiratório. Desses casos, apenas um foi confirmado por influenza A (H1N1), vírus que não foi identificado laboratorialmente no Estado em 2017. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (SES).



Esse vírus faz parte da composição da vacina contra a influenza, que começa a ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a partir desta segunda-feira (23) para os grupos considerados de risco de agravamento para a infecção. A campanha segue até o dia 1º de junho, sendo o Dia D em 12 de maio.



Em Pernambuco, a expectativa é imunizar, pelo menos, 90% dos 2.399.361 de pernambucanos inclusos nos grupos prioritários, formado por: idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos a até 45 dias), trabalhador de saúde, professores, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.



Como nos anos anteriores, além da influenza A (H1N1), a vacina também protege contra os vírus da influenza A(H3N2) e B. A vacina é contra-indicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores bem como a qualquer componente da vacina ou alergia comprovada grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados.



A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos e nariz.



Recife

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Recife, neste ano, até o dia 14 abril, as unidades sentinelas do Recife atenderam 6.459 casos de síndrome gripal, com nove amostras positiva para o vírus influenza, sendo dois para influenza A H3 Sazonal e sete para influenza A H1N1. Os outros agentes etiológicos encontrados foram: Vírus Sincicial Respiratório (n=01) e Parainfluenza (n=2).



Neste mesmo período, foram notificados 89 casos de SRAG. Deste total, uma amostra foi positiva para iA H3 Sazonal e um para metapneumovírus. Os demais casos seguem aguardando resultados laboratoriais e continuam em investigação.