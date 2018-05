Em PE, supermercados estão abastecidos até o fim de semana

O número dos veículos que levam as frutas e verduras ao Ceasa caiu cerca de 60% nesta semana

Os reflexos da greve dos caminhoneiros chegaram aos estabelecimentos de alimentos. Por meio de comunicado nas redes sociais, a Associação Pernambucana de Supermercados (APES) informou, nesta quinta-feira (24), que os supermercados do Estado estão abastecidos para até o final desta semana.



"No momento o reflexo da falta de produtos é apenas no setor de hortifruti, porque os produtos não estão chegando nas lojas e como são mais perecíveis, não é possível estocagem. A APES informa, ainda, que se a paralisação dos caminhoneiros continuar, a partir da próxima semana o reflexo nos supermercados já vai ser percebido em outras categorias de produtos", diz o comunicado.



No Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), responsável pela distribuição da grande parte do hortifruti consumido no Estado, localizado na zona oeste do Recife, a situação não é muito diferente. A previsão é de que após as próximas 24 horas, alguns itens desapareçam das prateleiras.



O número dos veículos que levam as frutas e verduras ao Ceasa caiu cerca de 60% nesta semana. O centro só estará abastecido de alguns produtos por mais um dia. Após esse período, se a greve continuar, haverá desabastecimentos pontuais, sobretudo dos produtos do Vale do São Francisco, como manga, uva, goiaba, laranja e banana.



Seguindo o raciocínio de oferta e procura, o preço de muitos alimentos perecíveis, como frutas e verduras, subiu nesta quinta-feira. Alguns deles aumentaram até 300%. Por outro lado, devido a falta de clientes, o preço da banana diminuiu no Ceasa. O cento da banana pacovan, por exemplo, caiu de R$ 30 para R$ 15.



Bloqueios

Mais de doze pontos de bloqueios foram registrados em rodovias que cortam Pernambuco nesta quinta-feira, que marca o quarto dia de paralisação dos caminhoneiros no País. As áreas interrompidas vão do Sertão a região metropolitana do Recife (RMR), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nos locais só conseguem passar veículos pequenos, ônibus e ambulâncias.