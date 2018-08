Marília Arraes (PT) será candidata à deputada federal

Anúncio foi feito neste domingo (5), após vereadora do Recife ser vetada pelo diretório nacional do PT na disputa pelo governo de PE

Após ser vetada pelo diretório nacional do PT na disputa pelo governo de Pernambuco, a vereadora do Recife Marília Arraes (PT) será candidata a deputada federal. O anúncio foi feito neste domingo (5) por meio de nota assinada por apoiadores do projeto dela concorrer ao Palácio do Campo das Princesas.



"Essa decisão é pautada no respeito às manifestações que viemos recebendo dos quatro cantos de Pernambuco e de outros estados", afirmam os aliados da vereadora. O texto tem a assinatura de dirigentes do PT de Pernambuco, do prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque (PT), da deputada estadual Teresa Leitão e mais oito candidatos à Câmara Federal.



O grupo destaca que, atualmente, Marília é uma das principais lideranças políticas de esquerda de Pernambuco. "É a responsável por trazer de volta para o debate político, milhares de homens e mulheres que haviam se afastado deste universo. Marília representa a coragem e a luta de todos nós", diz o comunicado publicado nas redes sociais.



Na nota, eles lembram que a determinação do PT que retirou a candidatura de Marília (aprovada pelo diretório local) e decidiu pela coligação com o PSB em Pernambuco, "atropelou o desejo de nossas bases de ter uma candidatura própria, que representasse legitimamente a defesa do presidente Lula, o projeto de resgate do Estado Democrático de Direito e a retomada dos direitos usurpados pelos golpistas".