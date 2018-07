Em Jaboatão, preços de itens da cesta básica variam até 400%

O Procon do Jaboatão dos Guararapes divulgou, nesta segunda-feira (30), pesquisa de variação de preços dos itens mais consumidos pela população nos principais supermercados do município. O levantamento, realizado no período de 16 a 26 de julho, constatou diferença de até 402% no valor de um mesmo produto vendido em estabelecimentos comerciais diferentes. A variação de preços, segundo o órgão, se deu especialmente em razão de alguns supermercados apresentarem um mix de produtos com poucas opções, privilegiando marcas de valores mais elevados.

Encabeçam a lista dos produtos com maior variação de preços a batata inglesa (402%), a cebola (336%), o pão de forma (296%), o leite em pó integral (259%), o creme dental (248%), o absorvente (238%), o tomate (221%) e a banana prata (200%). O valor mais alto do quilo da batata inglesa comercializada no município chega a R$ 6,99, podendo ser encontrado, também, por R$ 1,39. No caso do quilo da cebola, as diferenças são significativas – indo de R$1,35 a R$ 1,99 -, assim como o pão de forma de 500g, de R$ 1,99 a R$ 7,89.

No comparativo entre as pesquisas de junho e julho, o Procon Jaboatão verificou que houve deflação em julho e os preços retornaram aos valores praticados antes da greve dos caminhoneiros. Isoladamente, a categoria de alimentos acumulou uma baixa de 6% no preço médio. As reduções mais significativas foram observadas na cebola (43%), batata inglesa (39%), tomate (29%) e carne de segunda com osso (20%).