Em crise, UnB investe R$ 1,6 milhão em câmeras de segurança

Equipamentos ficarão em áreas com mais registros policiais e serão instalados nos quatro campi da instituição

Enfrentando uma de suas maiores crises financeiras, a Universidade de Brasília (UnB) comprou, por meio de um pregão, 350 câmeras de segurança ao custo de R$ 1,6 milhão. Os equipamentos serão instalados nos campi da Asa Norte, Planaltina, Gama e Ceilândia, em locais que apresentam maior quantidade de registros policiais.



A responsável pelo serviço, a Teltex Solutions, pediu prazo de 60 dias para a conclusão dos serviços de instalação. O contrato inclui o funcionamento por um ano. Só depois disso é que a universidade e a prestadora do serviço vão negociar um valor para a manutenção, que será pago com a verba de custeio da instituição.



Os aparelhos foram adquiridos em um pregão lançado há cinco meses pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que fica no Rio Grande do Sul. A UnB foi autorizada pela instituição e pela empresa a entrar na ata de registro, que definiu o valor dos equipamentos como sendo o mesmo para todos que demonstrassem interesse no serviço.



Os pontos de instalação foram escolhidos após estudo realizado pela Secretaria de Segurança Pública, que apontou os locais de maior risco nos campi Darcy Ribeiro (Asa Norte), Planaltina, Gama e Ceilândia.



Crise financeira

De acordo com a reitoria, a universidade passa por uma de suas piores crises financeiras, o rombo nas contas da instituição chega a R$ 92,3 milhões. Segundo a UnB, se nada for feito, as aulas podem ser suspensas a partir de agosto.



Contra a suspensão, diversos estudantes ocuparam a reitoria desde o último dia 12 deste mês. Uma negociação foi feita entre alunos e dirigentes da UnB, porém o acordo não foi cumprido e a ocupação foi mantida por tempo indeterminado.



Os manifestantes prometem fazer uma nova manifestação em frente ao Ministério da Educação (MEC), na Esplanada dos Ministérios no próximo dia (26). Da última vez que estiveram no local, no dia 10 de abril, os estudantes deixaram um rastro de destruição nos prédios do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).