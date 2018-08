Em clima de eleição, Câmara Legislativa volta do recesso

Para se dedicarem às campanhas eleitorais, distritais devem reduzir as votações

Depois de um mês de recesso, os trabalhos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) serão retomados hoje. Em clima já de campanha, onde boa parte dos distritais irão concorrer à reeleição, o ciclo de votações deverá ser menos intenso neste segundo semestre de 2018.



Em 2014, os deputados da legislatura passada decidiram, após um "acordão", votar projetos apenas às terças-feiras no período eleitoral. De acordo com o presidente da Casa, deputado Joe Valle (PDT), o mesmo poderá ocorrer neste ano, porém nada foi acertado ainda.



"Em clima de campanha, o quórum das sessões deverá ser baixo. Estarei aqui todos os dias, e tentaremos viabilizar para que as pautas seja votadas", afirmou o presidente da Casa.



De acordo com a assessoria da Câmara Legislativa, a Mesa Diretora não dará qualquer orientação para os distritais deixarem de comparecer às sessões ou para reduzir o número de dias deliberativos. A pauta seguirá sendo definida na reunião de líderes.



Entre as propostas que devem ser analisadas neste segundo semestre está o projeto de concessão do Complexo Esportivo e do Estádio Mané Garrincha (ArenaPlex) e da alteração da Lei do Silêncio, que deveria ter sido votada ainda no primeiro semestre.